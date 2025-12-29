Személyi változásokat rendelt el a Pécsi Egyházmegyében Felföldi László megyéspüspök

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr az alább közölt személyi változtatásokat rendelte el - tájékoztatott a Pécsi Egyházmegyei Hivatal.

A betegszabadságáról visszatért Kovács Ferenc urat 2025. szeptember 1-jétől öt esztendőre a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a katonai ordinárius felügyelete alatt börtönlelkészi szolgálat ellátátására engedte el.

Lápossy Péter úr - miután befejezte titkári szolgálatát az Apostoli Nunciatúrán - 2025 őszétől egy évig Rómában, a Pápai Magyar Egyházi Intézet lakójaként a Szent Anzelm Pápai Egyetemen folytatja a korábban megkezdett tanulmányait a dogmatikai szentségtan területén, és befejezi szakdolgozatát, valamint megszerzi a licencia fokozatot.

Ugokwe, Henry Nnaemeka úr, a nigériai Onitshai Főegyházmegye Pécsett tanuló papja, saját kérésére szóbeli engedéllyel a görcsönyi és vajszlói plébániák területén lát el kisegítő lelkipásztori szolgálatot 2025. szeptember 1-jétől görcsönyi lakhatással.

A Bagi Sándor tb. esperes plébános úr halálával megürült Nagymányoki Plébánia oldallagos ellátásával - plébániai kormányzói minőségben - 2025. november 7-től Vida Zsolt szászvári plébános urat bízta meg.

Miután a kánoni életkor elérése okán már korábban benyújtotta lemondását a plébánosi hivatalról, Ronta László tb. esperes, harkányi plébános urat - köszönetnyilvánítás mellett - 2026. február 1-jei hatállyal nyugállományba helyezte.

Kárász Gábor káplán urat 2026. február 1-jével - iskolalelkészi és helyettes esperesi megbízatásait megtartva - felmentette a kápláni szolgálata alól, és ugyanezen hatállyal kinevezte a Harkányi Plébániára plébánosnak, egyúttal megbízta a Siklósi Plébánia oldallagos ellátásával plébániai kormányzói minőségben.

A főpásztor ugyanezen hatállyal felmentette Keresztes Andor esperes, máriagyűdi plébános urat a Siklósi Plébániára vonatkozó plébániai kormányzói tisztségéből.