Pécsi vásár: lassan betelik a pohár a bérlőknél az áldatlan állapotok miatt

Úsznak a kereskedők, bár egyelőre nem az adósságban, hanem a lehullott csapadékban. A vásártári vízelvezetés szerintük nem megoldott, eső idején megközelíthetetlenek a bérelt helyek, ami miatt forgalomkiesést szenvednek el. De nem ez az egyetlen aggályuk a Pécsi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben. A panaszkodók szerint az egész terület elhanyagolt képet mutat.

A kereskedők ebben az esetben elég kemény hangot ütnek meg, amúgy a jövőben egyesületet alapítanak, amelynek Dobszai Dénes az egyik oszlopos tagja lesz. Ezért ő foglalta össze a gondjaik jelentős részét.



- Február 8-án a bérlők kénytelenek voltak ismét azzal szembesülni, hogy az elmúlt húsz év karbantartásainak, felújításainak elmulasztása miatt, több árusító hely használhatatlanná vált a csapadék miatt - jelentette ki Dobszai Dénes - Hideg zuhanyként érte a bérlőket a díjak emelése is, amelyről előzetes tájékoztatást nem kaptak, pedig úgy vélik, ez mindenképpen elvárható lett volna a másik féltől. Egyértelmű az álláspontjuk az eladóknak, hogy a terület műszaki állapotáért a bérbeadó a felelős. A parkolási díjak emelése pedig a vendégszám további csökkenéséhez vezethet.



- Mihez képest tartják soknak az összeget?

Hatvan éve költözött a vásár A pécsi vártér korábban a mai Siklósi úton volt, amit akkoriban Bolgár Néphadsereg útjának hívtak. Most ott egy hatalmas irodaépület, meg telephelyek találhatóak. Amikor azok építése megkezdődött, akkor merült fel, hogy új helyszín szükséges. Az 1960-as években, az évtized közepén született az a tanácsi döntés, ami alapján a Megyeri út, illetve a Móra Ferenc utca kereszteződése lehetett a megfelelő új placc. Abban a korban az még a „világ végén" volt, a Megyeri kertvárosban. Tegyük hozzá, a kertvárosi panelrengeteg első épületeit, a Varsány utca, Zsuzsanna utca, Gyöngyös utca, Júlia utca mentén, 1972 decemberében adták át.



- Senki nem érti, hogy miért annyit kérni a parkolásért, mint a belvárosban, akkor, amikor az a kérdés csak, hogy vagy az egyenetlen talaj miatt bukdácsolni kell, vagy bokáig süllyedni a sárban. A bérlők nincsenek megelégedve a vásártér takarításával sem, elegük van abból, hogy az üzemeltető trehánysága miatt árusító helyeik használhatatlanná válnak csapadék esetén. A a vásártér technikai helyzete kritikussá vált. Ennek következtében a szociális blokkokat is be kellett zárni. A bérelt konténerek éves díja fedezte volna a régi épületek felújítását. Bá nem csodálkozunk azon, hogy ezek a lehetetlen állapotok kialakultak, mivel a vásár területét a vagyonhasznosító vezetői szerintünk még sosem látták közelről! Pedig szívesen fogadnánk a műszaki osztályvezetőt, meg a vezérigazgató asszonyt. Mert sokaknak elegük van abból, hogy évek óta csak ígérgetések vannak, hogy javulni fognak a működési körülmények.



- A gazdálkodással sem elégedettek?



- A vezetők több millió forintos jutalmát túlzónak tartjuk. Főleg annak tükrében, amilyen állapotok uralkodnak a vásártéren. Hasznosabbnak tűnne, ha megfelelő mennyiségű szemetesedényt helyeznének ki. Ideje lenne elgondolkodniuk a vagyonkezelő irányítóinak azon, hogy a bérlők által lerótt díjakból gazdálkodnak, ezért lenne fontos a méltó partneri viszony kialakítása.