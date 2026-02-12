Pécsi vásár: lassan betelik a pohár a bérlőknél az áldatlan állapotok miatt
2026. február 12. csütörtök 09:36
Úsznak a kereskedők, bár egyelőre nem az adósságban, hanem a lehullott csapadékban. A vásártári vízelvezetés szerintük nem megoldott, eső idején megközelíthetetlenek a bérelt helyek, ami miatt forgalomkiesést szenvednek el. De nem ez az egyetlen aggályuk a Pécsi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben. A panaszkodók szerint az egész terület elhanyagolt képet mutat.
A kereskedők ebben az esetben elég kemény hangot ütnek meg, amúgy a jövőben egyesületet alapítanak, amelynek Dobszai Dénes az egyik oszlopos tagja lesz. Ezért ő foglalta össze a gondjaik jelentős részét.
- Február 8-án a bérlők kénytelenek voltak ismét azzal szembesülni, hogy az elmúlt húsz év karbantartásainak, felújításainak elmulasztása miatt, több árusító hely használhatatlanná vált a csapadék miatt - jelentette ki Dobszai Dénes - Hideg zuhanyként érte a bérlőket a díjak emelése is, amelyről előzetes tájékoztatást nem kaptak, pedig úgy vélik, ez mindenképpen elvárható lett volna a másik féltől. Egyértelmű az álláspontjuk az eladóknak, hogy a terület műszaki állapotáért a bérbeadó a felelős. A parkolási díjak emelése pedig a vendégszám további csökkenéséhez vezethet.
- Mihez képest tartják soknak az összeget?
Hatvan éve költözött a vásár
- Senki nem érti, hogy miért annyit kérni a parkolásért, mint a belvárosban, akkor, amikor az a kérdés csak, hogy vagy az egyenetlen talaj miatt bukdácsolni kell, vagy bokáig süllyedni a sárban. A bérlők nincsenek megelégedve a vásártér takarításával sem, elegük van abból, hogy az üzemeltető trehánysága miatt árusító helyeik használhatatlanná válnak csapadék esetén. A a vásártér technikai helyzete kritikussá vált. Ennek következtében a szociális blokkokat is be kellett zárni. A bérelt konténerek éves díja fedezte volna a régi épületek felújítását. Bá nem csodálkozunk azon, hogy ezek a lehetetlen állapotok kialakultak, mivel a vásár területét a vagyonhasznosító vezetői szerintünk még sosem látták közelről! Pedig szívesen fogadnánk a műszaki osztályvezetőt, meg a vezérigazgató asszonyt. Mert sokaknak elegük van abból, hogy évek óta csak ígérgetések vannak, hogy javulni fognak a működési körülmények.
- A gazdálkodással sem elégedettek?
- A vezetők több millió forintos jutalmát túlzónak tartjuk. Főleg annak tükrében, amilyen állapotok uralkodnak a vásártéren. Hasznosabbnak tűnne, ha megfelelő mennyiségű szemetesedényt helyeznének ki. Ideje lenne elgondolkodniuk a vagyonkezelő irányítóinak azon, hogy a bérlők által lerótt díjakból gazdálkodnak, ezért lenne fontos a méltó partneri viszony kialakítása.
Pucz Péter - Fotó: Löffler Péter
