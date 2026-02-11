Eltűnt egy tizenkét éves kislány Pécsről, nagy erőkkel keresik
2026. február 11. szerda 13:31
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Varga Liliána Ilona ügyében.
A 12 éves lány február 10-én engedély nélkül távozott egy pécsi lakásotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány körülbelül 165 cm magas, telt testalkatú, arca kerek, haja vállig érő, barna, szeme barna.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
