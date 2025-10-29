Kissé emelkedik a Duna vízszintje Mohácsnál

A Duna vízgyűjtő területein hullott csapadék miatt kissé árad a Duna, amelynek hatására Mohácsnál is emelkedik a folyó vízszintje. Az előrejelzés szerint a nagyobb víznek egyelőre nincs utánpótlása.

Néhány napja még 95 centis volt a Duna vízszintje Mohácsnál, megközelítve a negatív rekordot.

Azóta kisebb árhullám indult el a folyón, szerda reggel 161 centis vizet mértek, s a hét végére már a két métert is meghaladja majd a Duna vízszintje.



Mindez azonban továbbra is igen alacsony vízállást jelent majd, s az előrejelzés szerint ekkor egyébként a folyó magyarországi, felső szakaszán már apadás kezdődik, ezért úgy tűnik, a nagyobb víznek nem lesz utánpótlása.




