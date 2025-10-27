Az egyházmegyében szolgáló diakónusokkal találkozott Felföldi László
2025. október 27. hétfő 12:45
A Pécsi Egyházmegyében szolgáló állandó diakónusokkal találkozott Felföldi László megyéspüspök október 25-én a püspöki palotában.
Az állandó diakónus a papi rend szentségének első fokozatában részesül felszentelés által. Szolgálatához tartozik az evangélium hirdetése, szentségek kiszolgáltatása (keresztség, áldoztatás, esketés), az oltár szolgálata, a betegek látogatása és áldoztatása, valamint temetési szertartások végzése.
Az őskeresztény időkben a diakónus kiemelt szolgálatot végzett a helyi egyházi közösségekben, aztán a középkorban megszűnt az állandó diakónusság és csupán átmeneti fokozatot jelentett a papi hivatáshoz vezető úton. A diakonátus intézményét a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) újította meg.
Az állandó diakónusok 35. életévüket betöltött, szentségi házasságban élő férfiak, akik családjukkal együtt szolgálnak, így a szenteléshez a feleség beleegyezése is szükséges. A diakónust felszentelt szerpapként példás családi élete teszi hitelessé a közösség szolgálatára, akinek fontos feladata a közösség építése.
Aki nem házasként jelentkezik állandó diakonátusra, vállalnia kell a nőtlen életformát, mivel a szentelés után már nem házasodhat meg. A diakónusjelölteknek önálló megélhetéssel, felsőfokú hittudományi végzettséggel is rendelkezniük kell.
A Pécsi Egyházmegyében jelenleg 12 fő állandó diakónus szolgál.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
