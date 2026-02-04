Sebesvonatok járnak Pécs és Mohács között busójáráskor

Idén február közepén ismét maszkot ölt Mohács: jön az ország legnagyobb télűző mulatsága, a Busójárás, amelyre a MÁV-csoport minden eddiginél bővebb menetrenddel és különleges szolgáltatásokkal készül.

Mivel a rendezvény ideje alatt a belvárosban a parkolás szinte lehetetlen, a legkényelmesebb és leggyorsabb eljutást a közösségi közlekedés kínálja, ráadásul a kedvező árú ország- és vármegyebérletek, illetve a Magyarország24 és a Baranya vármegyei napijegyek is érvényesek a járatokon.



Autóbusszal Mohácsra

A február 14-i hétvégén Budapest és Mohács között autópályás VOLÁN-expresszjáratokat indítanak, melyek Budapestről megállás nélkül közlekednek Mohácsra, 2 óra 50 perc alatt. Az expresszbuszokon felül a menetrend szerinti, Szekszárdot érintő járatok is rendelkezésre állnak.

A várhatóan megnövekvő utasforgalom miatt a helyjegy előzetes megvásárlása kiemelten javasolt a buszokra, melyek kapacitását szükség esetén bővítjük.

A Mohács-környéki autóbuszok menetrendjét is bővítik: többlet eljutások biztosítottak Szekszárd, és Baja felől is, segítve az odajutást és az esti visszautazást.



Vonattal Mohácsra

Vasúton Budapest felől pécsi átszállással lehet Mohácsra eljutni. Budapest és Pécs között kétóránként járnak a bisztró szakasszal közlekedő Mecsek InterCityk.

Pécs és Mohács között bővítjük a menetrendi kínálatot, kétóránként járnak majd a „Busó sebesvonatok" megnövelt kapacitású szerelvényekkel, amelyek fedélzetén az Utasellátó által biztosított bisztró szolgáltatás is elérhető lesz. A pécsi látogatóknak is nyerő választás a vasút: közel egy órás menetidővel érhető el a fesztiválváros és így a torlódások elkerülhetők.



Retro járművekkel Mohácsra

A retró járművek szerelmesei számára különlegességgel készülünk: vasárnap egy Ikarus 256-os busz indul Budapestről Mohácsra, és vissza. Emellett a MÁV Rail Tours élményvonatot is indít a helyszínre.

