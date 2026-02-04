A szívelégtelenségben szenvedő betegeken segítő új műtéti eljárást alkalmaznak Pécsett
2026. február 04. szerda 12:51
A szívelégtelenségben szenvedő betegeknek segít hosszú távon az az új eljárás, amelyet a közelmúltban már többször alkalmaztak, újabban pedig oktatnak is a pécsi szívgyógyászati klinikán - közölte a Pécsi Tudományegyetem szerdán.
A közlemény szerint a Magyarországon egyelőre csak a pécsi szívgyógyászati klinikán oktatott, a hagyományos pacemaker-kezelést kiegészítő műtéti technika olyan betegeknél sikeres, akik a hagyományos beavatkozásra rosszul reagáltak.
A pécsi szakemberek eredményeire a főképp kardiológiai profilú, berlini székhelyű európai nagyvállalat, a Biotronik is felfigyelt, és magas színvonalú munkájuk elismeréseként, 2025 óta képzési központként működik együtt velük, Magyarországon egyelőre egyedüli partnerként - írták.
A közleményhez csatolt, a PTE Általános Orvostudományi Kar oldalán megjelent interjúban Kónyi Attila, a pécsi szívgyógyászati klinika pacemaker munkacsoportjának vezetője közölte: a szív saját, a szerv szinkronban történő összehúzódását biztosító elektromos vezetékrendszerének károsodása esetén ültetnek be pacemakert a szervezetbe.
A régi, hagyományos sebészeti módszer alapján a pacemaker-elektródát vénásan a jobb kamra valamely pontjára helyezzük be, ami által az ingerület terjedése megtörténik ugyan, ám csak jelentős késéssel, akadályozva ezzel a szinkronban történő összehúzódásokat. Ha egy betegnek éveken át így működik a szíve, akkor egy idő után veszíteni fog az erejéből és szívelégtelenség léphet fel - magyarázta.
Az új technika segít abban - a szív elektromos hálózatának a feltérképezése után -, hogy az elektródával közvetlenül a vezetőrendszert ingereljék, kiküszöbölve ezzel a késleltetett ingerületterjedést - magyarázta a szakember.
A cél, hogy az új technikát minden kolléga elsajátíthassa, aki pacemaker-műtétekkel foglalkozik. A magyarországi egyetemi centrumokban is ismerik és alkalmazzák az eljárás, de oktatása egyelőre csak Pécsen zajlik - közölte Kónyi Attila.
Képünk illusztráció.
Forrás: PTE
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Tovább enyhül az idő, egy kis...
- Sebesvonatok járnak Pécs és Mohács...
- Itt a szaharai por, saras eső hullhat
- A szívelégtelenségben szenvedő...
- Megkezdték a választási értesítők...
- Szakvezetéssel járhatjuk be pénteken...
- Halálosan megfenyegettek egy fideszes...
- Részletes tájékoztatót küldenek a...
- Orvosi bravúr Pécsett: elvégezték...
- Csaknem százzal kevesebb párt...