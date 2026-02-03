Orbán Viktor: ha a Tisza nyer, a brüsszeli tervek zöld utat kapnak

Ha a Tisza nyer, akkor a "brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak" - közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor bejegyezésében azt írta, hogy "prés alatt a Tisza". A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek: meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni.

A miniszterelnök hozzátette: abból sem csináltak titkot, hogy a terv útjában áll a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány, ezért kell nekik a Tisza, ha ugyanis a Tisza Párt nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak.

"Nagy a feladat. Nagy a nyomás. Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől. Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról. Ezek tények" - fogalmazott a kormányfő.

Hozzáfűzte: áprilisban meg kell fékezni őket. "Mondjunk nemet az ukrán háborúra a szomszédunkban, és mondjunk nemet a tiszás uszításra itthon! Addig pedig arra kérem minden honfitársunkat, hogy ne üljön fel a tiszás provokátoroknak. Magyarország a béke szigete. Tartsuk meg így"- írta Orbán Viktor.