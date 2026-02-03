Látogatási tilalmat rendeltek el a PTE Klinkai Központ összes szervezeti egységében
2026. február 03. kedd 09:46
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal látogatási tilalmat rendelt el a mai naptól a PTE Klinikai Központ szervezeti egységeiben.
A rendelkezés visszavonásig érvényes.
Ezt megelőzően a felső légúti megbetegedések emelkedő száma miatt a PTE Klinikai Központ valamennyi betegellátó egységében január 27-től kötelező maszkviselés elrendelésére került sor.
Az épületbe történő belépéskor a maszkkal nem rendelkezők számára azt a portaszolgálat biztosítja.
MTI
