Látogatási tilalmat rendeltek el a PTE Klinkai Központ összes szervezeti egységében

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal látogatási tilalmat rendelt el a mai naptól a PTE Klinikai Központ szervezeti egységeiben.

A rendelkezés visszavonásig érvényes.

Ezt megelőzően a felső légúti megbetegedések emelkedő száma miatt a PTE Klinikai Központ valamennyi betegellátó egységében január 27-től kötelező maszkviselés elrendelésére került sor.



Az épületbe történő belépéskor a maszkkal nem rendelkezők számára azt a portaszolgálat biztosítja.