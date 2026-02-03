Nyerges vontató ütközött össze egy autóval Baranyában

Összeütközött egy raklapokat szállító nyerges vontató és egy autó Görcsönyön, a Dózsa György utcában kedden reggel.

A személykocsiban hárman utaztak, a kamionban csak a sofőr ült.

A pécsi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez.

Az 5801-es út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a burkolatra törmelék került.