Lopni akart egy férfi Pécsett, nem jött össze, belesérült
2026. február 03. kedd 11:06
A Pécsi Járási Ügyészség lopás vétségének kísérlete miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy cukrászda teraszán elhelyezett hűtőből próbált italokat ellopni.
A vádirat szerint a férfi 2025 augusztusában az egyik éjjel Pécs belvárosában egy
cukrászda teraszon elhelyezett hűtőjéhez ment abból a célból, hogy onnan alkoholt
tulajdonítson el.
Mivel a hűtő le volt zárva, ezért a vádlott nagy erővel rángatni kezdte, azonban olyan
erővel rántotta meg, hogy a hűtő egy nagy csattanással a fejére dőlt, melynek
következtében a férfi elesett és a feje vérezni kezdett, így nem tudott ellopni semmit sem.
A férfi segítségére siető járókelőket az elkövető megkérte, hogy ne hívják a mentőket és a rendőrséget, mivel most szabadult a börtönből.
A vádlott ezután elszaladt, azonban a járókelők által kihívott rendőrök rövidesen elfogták
a tolvajt.
A vádlottat, mint többszörös visszaesőt az ügyészség lopás vétségének kísérletével
vádolja.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
