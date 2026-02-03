Lopni akart egy férfi Pécsett, nem jött össze, belesérült

A Pécsi Járási Ügyészség lopás vétségének kísérlete miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki egy cukrászda teraszán elhelyezett hűtőből próbált italokat ellopni.

A vádirat szerint a férfi 2025 augusztusában az egyik éjjel Pécs belvárosában egy

cukrászda teraszon elhelyezett hűtőjéhez ment abból a célból, hogy onnan alkoholt

tulajdonítson el.



Mivel a hűtő le volt zárva, ezért a vádlott nagy erővel rángatni kezdte, azonban olyan

erővel rántotta meg, hogy a hűtő egy nagy csattanással a fejére dőlt, melynek

következtében a férfi elesett és a feje vérezni kezdett, így nem tudott ellopni semmit sem.



A férfi segítségére siető járókelőket az elkövető megkérte, hogy ne hívják a mentőket és a rendőrséget, mivel most szabadult a börtönből.



A vádlott ezután elszaladt, azonban a járókelők által kihívott rendőrök rövidesen elfogták

a tolvajt.



A vádlottat, mint többszörös visszaesőt az ügyészség lopás vétségének kísérletével

vádolja.