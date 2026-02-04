Részletes tájékoztatót küldenek a szolgáltatók a rezsistopról

A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, minden olyan energiahordozóra vonatkozik, amely csövön vagy vezetéken érkezik a fogyasztókhoz, és minden számlázási típusra kiterjed - mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Az államtitkár közölte: a gáz esetében 3,3 millió családról, a távhő esetében 700 ezer családról van szó, valamint 5,2 millió háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt.

Kiemelte, hogy az ellenzék, a Tisza Párt és a DK javaslata rezsihatár fölött oldotta volna meg a problémát, 300 ezer családnak segítve.

A kedvezmény 30 százalékos, mert a számítások szerint a januári hideg ennyivel emelte meg a családok fogyasztását. A szolgáltató számolja ki a mennyiséget, és ezt a következő számlákban jóváírja. A távfűtés esetében a szolgáltatást csaknem 100 önkormányzati cég látja el, amelyek 30 százalékos árkedvezményt adnak a számlákban

- ismertette.

Februárban a szolgáltatók részletes tájékoztatót küldenek a fogyasztóknak. A kedvezmény automatikusan jár a földgáz- és távhőfogyasztóknak, ebben az esetben nincs teendő. Ha valaki villannyal fűt, akkor 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell, ezután írják jóvá a kedvezményt - hívta fel a figyelmet Czepek Gábor.

Az államtitkár jelezte: előfordulhat, hogy valaki már kapott, illetve kap számlát a januári fogyasztásáról, és abban még nincs benne a rezsistop. A számlákat érdemes befizetni, ezt a szolgáltató többletmennyiség meghatározása után az utolsó köbméterig, az utolsó fillérig jóváírja majd - fogalmazott.

Czepek Gábor kitért arra is, hogy a szolgáltatók kikapcsolási moratóriumot rendeltek el, fizetési nehézségek esetén sem történik kikapcsolás február végéig, a hidegben senki nem marad gáz és áram nélkül.

Az államtitkár kiemelte, hogy az előre fizetős mérőkkel rendelkező, jellemzően nehezebb szociális helyzetű háztartásoknak is segítenek, ebben az esetben március végéig kell bemenni a szolgáltató ügyfélszolgálatára, és 7000-7000 forintot jóváír a szolgáltató az áramban és a gázban.

Czepek Gábor hangsúlyozta:

aki az előző elszámolási időszakban rezsihatár alatti fogyasztó volt, azt nem engedik rezsihatár fölötti fogyasztóvá válni, figyelnek arra, hogy a januári többletfogyasztás miatt ne ugorjon rezsihatárt.

Nemcsak a rezsivédelem, hanem a rezsistop is biztonságot nyújt az embereknek, az ellenzék állításaival és javaslataival szemben ez egy generális megoldás, mindenkire vonatkozik - fogalmazott az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.