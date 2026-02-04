Drogot árultatott egy nő a nyolcéves gyermekével
2026. február 04. szerda 08:07
Többször fogyasztott kábítószert 3 és 8 éves gyermeke előtt, a nagyobbikat még a drog árusításába is bevonta a gyanú szerint egy nő Kaposváron, ezért büntetőeljárás indult ellene - tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Azt írták: a kaposvári nyomozók előkészítő nyomozás során jutottak információkhoz arról, hogy a 28 éves nő kristályt fogyaszt, kereskedik vele, és gyermekei jelenlétében is nyúl kábítószerhez, ezért házkutatást tartottak nála, a belvárosi lakásban kábítószergyanús anyagokat és drogfogyasztáshoz használt eszközöket foglaltak le.
Az egyik esetről, amikor az anya 8 éves gyermeke kiszolgálja az egyik vevőt, videófelvétel készült, amelyen látható, hogy a kisgyermek egy betanult mozdulatsort ad elő - jegyezték meg.
Kitértek rá, a rendőrök a nőt elfogták, előállították a városi kapitányságra, majd kábítószer-kereskedelem és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.
A rendőrség gondoskodott a gyermekek elhelyezéséről - tették hozzá.
MTI
