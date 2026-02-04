Itt a szaharai por, saras eső hullhat
2026. február 04. szerda 14:46
Folytatódik a nedves, enyhe levegő utánpótlása a Kárpát-medencébe, amellyel szaharai eredetű por is érkezik, legnagyobb koncentrációban szerda délután - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint szerdán többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csütörtökön még elszórtan előfordulhat gyenge eső, záporeső.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Tovább enyhül az idő, egy kis...
- Sebesvonatok járnak Pécs és Mohács...
- Itt a szaharai por, saras eső hullhat
- A szívelégtelenségben szenvedő...
- Megkezdték a választási értesítők...
- Szakvezetéssel járhatjuk be pénteken...
- Halálosan megfenyegettek egy fideszes...
- Részletes tájékoztatót küldenek a...
- Orvosi bravúr Pécsett: elvégezték...
- Csaknem százzal kevesebb párt...