Itt a szaharai por, saras eső hullhat

Folytatódik a nedves, enyhe levegő utánpótlása a Kárpát-medencébe, amellyel szaharai eredetű por is érkezik, legnagyobb koncentrációban szerda délután - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint szerdán többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csütörtökön még elszórtan előfordulhat gyenge eső, záporeső.

