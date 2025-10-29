Ülésezik a kormány, nagy bejelentés jöhet reggel

2025. október 29. szerda 13:46

Ülésezik a kormány, nagy bejelentés jöhet reggel

Szerdán ülésezik a kormány.

 

 

Október 30-án reggel 8 órától a Karmelita kolostorban tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormányszóvivő „Mit miért tesz a kormány?” címmel – derült ki Vitályos Eszter Facebook-bejegyzéséből.

 A csütörtöki tájékoztatón várható témák között szerepelhet a 14. havi nyugdíj is.

 


EQM