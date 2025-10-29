Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon
2025. október 29. szerda 08:15
Szerdán várhatóan a délelőtti órákig a pécsi fővonalon 20-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani, mert Godisa és Abaliget között biztosítóberendezési hiba miatt csak lassabban közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV.
Bevezetett változások:
A Dombóvár - Pécs közötti személyvonatok csak Abaliget - Pécs között közlekednek, Dombóvár - Abaliget között pótlóbusszal utazhatnak
Abaligetről a pótlóbusz érkezését követően, várhatóan 15-20 perces késéssel indulnak a vonatok Pécs felé
A pótlóbuszok az alábbi megállókban állnak meg:
Dombóvár, autóbusz állomás
Kaposszekcső, Sásdi útelágazás (VOLÁN)
Vásárosdombó, Kisvaszari elágazás (VOLÁN)
Sásd vasútállomás
Mindszentgodisa, Godisa vasútállomás (VOLÁN)
Kishajmás, Petőfi utca (A vasúti megállóhely lépcsőjénél)
Abaliget vasútállomás (VOLÁN)
A fennakadás végéig az 1740-es és 5608-as Volán járatokon Dombóvár - Pécs, valamint az 5516 és 5702-es Volán járatokon Dombóvár - Sásd között a vonatjegyek is érvényesek
Forrás: MÁV
