Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon

Szerdán várhatóan a délelőtti órákig a pécsi fővonalon 20-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani, mert Godisa és Abaliget között biztosítóberendezési hiba miatt csak lassabban közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV.

Bevezetett változások:

A Dombóvár - Pécs közötti személyvonatok csak Abaliget - Pécs között közlekednek, Dombóvár - Abaliget között pótlóbusszal utazhatnak

Abaligetről a pótlóbusz érkezését követően, várhatóan 15-20 perces késéssel indulnak a vonatok Pécs felé

A pótlóbuszok az alábbi megállókban állnak meg:

Dombóvár, autóbusz állomás

Kaposszekcső, Sásdi útelágazás (VOLÁN)

Vásárosdombó, Kisvaszari elágazás (VOLÁN)

Sásd vasútállomás

Mindszentgodisa, Godisa vasútállomás (VOLÁN)

Kishajmás, Petőfi utca (A vasúti megállóhely lépcsőjénél)

Abaliget vasútállomás (VOLÁN)

A fennakadás végéig az 1740-es és 5608-as Volán járatokon Dombóvár - Pécs, valamint az 5516 és 5702-es Volán járatokon Dombóvár - Sásd között a vonatjegyek is érvényesek

