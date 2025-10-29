Egy baranyai város kerül a NAV revizorainak célkeresztjébe
2025. október 29. szerda 17:21
A NAV baranyai munkatársai október 27. és november 2. közöttcsütörtökön Sásdon a koszorút, virágot, mécsest és egyéb szezonális terméket árusítókat, a vármegye egész területén pedig a vendéglátóhelyeket és a virágkereskedőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Tizenhat éve ölt a pécsi egyetemi...
- Egy baranyai város kerül a NAV...
- Ülésezik a kormány, nagy bejelentés...
- Kigyulladt televízió okozott tüzet...
- Késő estig késéssel járnak a vonatok...
- Brutális részletek derültek ki a...
- Fontos határidő közeleg, autósok...
- Kissé emelkedik a Duna vízszintje...
- Ragadozókat telepítettek a népszerű...
- Az egyházmegyében szolgáló...