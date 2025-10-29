Egy baranyai város kerül a NAV revizorainak célkeresztjébe

A NAV baranyai munkatársai október 27. és november 2. közöttcsütörtökön Sásdon a koszorút, virágot, mécsest és egyéb szezonális terméket árusítókat, a vármegye egész területén pedig a vendéglátóhelyeket és a virágkereskedőket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

