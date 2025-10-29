Kigyulladt televízió okozott tüzet egy pécsi panelben

Kigyulladt egy televízió egy negyedik emeleti lakásban Pécsen, a Tildy Zoltán utcában szerdán délután.

A pécsi hivatásos tűzoltók egy porral oltó készülékkel fékezték meg a tüzet, valamint kihoztak egy embert a lakásból, akihez mentő érkezett a helyszínre.

A lépcsőház füsttel telítődött, ezért a raj biztonsági okokból elzárkóztatást rendelt el az épületben.

A helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Jelenleg utómunkálatok zajlanak.