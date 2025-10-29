Kigyulladt televízió okozott tüzet egy pécsi panelben
2025. október 29. szerda 17:04
Kigyulladt egy televízió egy negyedik emeleti lakásban Pécsen, a Tildy Zoltán utcában szerdán délután.
A pécsi hivatásos tűzoltók egy porral oltó készülékkel fékezték meg a tüzet, valamint kihoztak egy embert a lakásból, akihez mentő érkezett a helyszínre.
A lépcsőház füsttel telítődött, ezért a raj biztonsági okokból elzárkóztatást rendelt el az épületben.
A helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Jelenleg utómunkálatok zajlanak.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Tizenhat éve ölt a pécsi egyetemi...
- Egy baranyai város kerül a NAV...
- Ülésezik a kormány, nagy bejelentés...
- Kigyulladt televízió okozott tüzet...
- Késő estig késéssel járnak a vonatok...
- Brutális részletek derültek ki a...
- Fontos határidő közeleg, autósok...
- Kissé emelkedik a Duna vízszintje...
- Ragadozókat telepítettek a népszerű...
- Az egyházmegyében szolgáló...