Vesztesekből győztesek lesznek a magyarok - jelentette ki Orbán Viktor Mohácson
2025. december 13. szombat 13:58
Meg fogjuk változtatni a sorsunkat, vesztesekből győztesek leszünk - jelentette ki a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson.
Orbán Viktor kifejtette, a titkos ambíciója több volt, mint jól kormányozni, az emberek életét könnyebbé tenni és segíteni őket abban, hogy boldogabbá tudják tenni a saját életüket. "Arra vállalkoztam, az volt a tervem, hogy a politika eszközét fölhasználva ne csak egyszerűen jó kormányunk legyen" - mondta. Meg fogjuk változtatni a sorsunkat, vesztesekből győztesek leszünk, én erre szerződtem - fogalmazott.
A kormányfő kifejtette, a 20. századot elvesztettük, területet, embert, népességet, vért, gazdaságot, lehetőséget és jövőt.
Szavai szerint "ez így fog maradni egész addig, amíg mi együtt közösen ezt meg nem változtatjuk". "Mi leszünk Közép-Európa legsikeresebb népe, és akkor ez megváltozik" - mondta.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, nem tesz mást, mint azokat a terveket és álmokat, amelyeket a magyarok magukkal visznek lassan száz éve megpróbálja valóra váltani.
MTI - Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda
