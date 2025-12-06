A pécsi színésznő, Vári Éva Prima Primissima díjas!

2025. december 06. szombat 09:22

A Pécsi Nemzeti Színház legendás művésznője, VÁRI ÉVA - Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes- és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Pécs Díszpolgára pénteken átvehette a PRIMA PRIMISSIMA DÍJAT a Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriájában, számolt be a nagyszerű hírről a teátrum.

 

 

Azt írták, ez a rangos elismerés ismét megerősíti kivételes művészi életművét és alkotói pályájának kiemelkedő jelentőségét.

 

Szívből gratulálunk neki ehhez a méltán megérdemelt díjhoz! December 6-án szombaton személyesen is láthatják a nézők a Művésznőt a Hárman a padon premierjén. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat! 

 


 
 


 

Forrás: PNSZ - Fotó: Pesti András