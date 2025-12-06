A pécsi pályaudvaron decemberben kétszer is megcsodálhatjuk a fényvonatot
2025. december 06. szombat 10:02
Idén ismét járja az országot karácsonyi fényekbe öltöztetett V43-as mozdony. A járművet megcsodálhatjuk Pécsett is, decemberben erre kétsze is lehetőségünk lesz, közölte a MÁV.
A mozdonyt egy 3500 LED-ből álló, 600 méter hosszú fényfüzér díszíti. Az ünnepi időszak alatt az ország szinte minden fővonalán találkozhatnak majd vele az utasok.
A Sziliről: A villamosítás terjedésével szükségessé vált egy nagysorozatú villamosmozdony építése.
1960-ban egy szilícium-egyenirányítós (erről kapta az elnevezést) mozdony licencét megvásárolva indult el a Szilik azóta is tartó pályafutása.
Az első hét mozdonyt a németországi Essenben gyártották, de a V43 1008 pályaszámú mozdony már Magyarországon, Budapesten készült.
A mozdonyok villamos részét a Ganz Villamossági Művek, járműszerkezeti részeit a Ganz-MÁVAG gyártotta. 1963 és 1982 között közel 400 mozdonyt állítottak üzembe. Az idők során több felújításon és átalakításon estek át, így jöttek létre a 2000-es Papagáj és a 3000-es Cirmos Szilik.
Pécsett decemberben kétszer, 15-én és 16-án láthatjuk majd.
Forrás: MÁV
