Novemberben is olcsóbban tankolhattunk itthon, mint a szomszédainknál

A kormány megvédi a magyar családokat a magas energiaáraktól. Ezzel szemben Brüsszel továbbra is háborús logika mentén gondolkodik, ennek része az is, hogy Magyarországnak egyik napról a másikra át kellene alakítania energiaellátásának szerkezetét - írta az üzemanyagárak alakulásáról kiadott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Ez a magyar családok számára drasztikus, akár 1000 forintos üzemanyagárakat jelentene - hangsúlyozta az elemzés.



A kormány nem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók árát a magyar emberek fizessék meg. Ezért amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van addig hazánk energiaellátása biztosított és minden magyar család megfizethető áron juthat üzemanyaghoz - fogalmazott az NGM.

Az NGM a Központi Statisztikai Hivatal adataira (KSH) hivatkozva állapította meg, hogy Magyarországon az üzemanyagárak novemberben is kedvezőbben alakultak a szomszédos országok átlagánál.

Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése alapján a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára itthon 572 forint volt, ami 3 forinttal alacsonyabb a környező országokban mért 575 forintos átlagárnál.



A gázolaj esetében pedig az 589 forintos magyar átlagár 5 forinttal volt kedvezőbb a szomszédos országok 594 forintos átlagánál, így a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak a szomszédos országok lakosságához képest.

A kormány célja, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások megfizethető áron vásárolhassanak üzemanyagot. Ezért folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi piaci trendeket, és szükség esetén intézkedéseket tesz, hogy az árak a lehető legkedvezőbb szinten maradjanak és hogy a magyar embereknek ne kelljen többet fizetniük az üzemanyagért a szomszédos országok lakosságához képest.

A kormány a stabil és versenyképes árak fenntartása érdekében továbbra is számít az üzemanyagkereskedők konstruktív együttműködésre - írta az NGM.