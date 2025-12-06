Szabadnapos rendőr mentett életet Pécsett

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek Közterületi Támogató Alosztály szabadnapos járőrvezetője december 5-én délután Pécsett, a Jászai Mari utcában észlelte, hogy egy házban füstöl valami.

Próbált szólni az esetleg bent lévő embereknek, de nem reagált senki.

Ezt követően azonnal bemászott az ablakon keresztül a házba, az étkezőasztalon égő tüzet eloltotta, majd az ott élő 63 éves férfit kikísérte.

A gyors segítségnek köszönhetően a férfi enyhe füstmérgezéssel megúszta az esetet, a mentők kórházba szállították.

