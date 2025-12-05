Felmérés: tovább nőtt a Fidesz előnye a pártok versenyében

Nyár óta lejtmenetben van Magyar Péter pártja, míg a kormánypártok stabilizálták támogatottságukat, ez azt jelenti, hogy tovább nőtt a Fidesz előnye a pártok versenyében - olvasható a Real-PR 93. közvélemény-kutatásában, amely részleteit pénteken közölték az MTI-vel.

A kutatás - amelyet decemberben 1. és 3. között készítettek ezer felnőtt megkérdezésével - megerősíti más közvélemény-kutatók elmúlt napokban nyilvánosságra hozott adatait, miszerint a Fidesz-KDNP stabilan őrzi vezető helyét (49 százalék) a pártok versenyében, míg Magyar Péter pártja elveszítette lendületét, sőt egyre csökken a támogatottsága (a júliusi 42 százalék decemberre 38 százalékra olvadt) - közölték.

Mint írták, a Tisza Párt folyamatos gyengüléséből a felmérés szerint a Mi Hazánk Mozgalom profitálhatott, hiszen a korábbi hónapokban mért bejutási küszöb körüli értékét meghaladva jelenleg 7 százaléknyi szavazóbázissal rendelkezik.

Sem az MKKP, sem pedig a Demokratikus Koalíció nem tudott érdemben változtatni a helyzetén, így a decemberi állás szerint egyikük sem jutna az országgyűlésbe - tették hozzá.



Úgy fogalmaztak, hogy a Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt.

Ebben a relációban szignifikáns változást nem mutat a kutatás: vidéken a Fidesz (51 százalék), a fővárosban a Tisza Párt (49 százalék) népszerűbb és fordítva: Budapesten a Fidesz 38 százalékot szerezne, vidéken a Tisza 36 százalékon áll - olvasható a felmérésben.

Érdekességnek nevezték, hogy Magyar Péter ismételt országjárása visszafelé sült el: ahelyett, hogy növelte volna támogatottságát, két százalékponttal csökkent pártjának vidéki népszerűsége októberhez képest.