Felhők szűrik majd a napsütést kedden

Éjszaka egyre több fátyolfelhő érkezik nyugat felől, amelyek kedden már szűrik a napsütést.

Csapadék nem lesz.

Estére a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, majd kedden napközben elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és a Dél-Alföldön ismét megélénkül a délies szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, a keleti, északkeleti harmadban viszont több helyen 0 fok alá hűl a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 19 fok között alakul.