Felhők szűrik majd a napsütést kedden
2026. március 09. hétfő 16:36
Éjszaka egyre több fátyolfelhő érkezik nyugat felől, amelyek kedden már szűrik a napsütést.
Csapadék nem lesz.
Estére a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, majd kedden napközben elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és a Dél-Alföldön ismét megélénkül a délies szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, a keleti, északkeleti harmadban viszont több helyen 0 fok alá hűl a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13 és 19 fok között alakul.
MTI
