Átmenetileg változott a M6-osra való ráhajtás rendje



Mohács felől az 57-es útról Budapest irányába nem lehet majd felhajtani az M6 autópályára.

A kijelölt terelőút szerint a sztrádára az országhatár irányába kell rátérni a Bóly-Kelet csomópont után Nagynyárádnál lehet majd felhajtani a Budapest felé vezető oldalra.

A Pécs felől az 57-esen érkezőknek a jobb oldali sávból lehet rátérni az M6-os autópályára Budapest irányába, míg a baloldali sáv Mohács irányába vezet tovább.