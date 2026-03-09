Átmenetileg változott a M6-osra való ráhajtás rendje

2026. március 09. hétfő 10:27

A mohácsi Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat-fejlesztési program részeként az 57-es  főút kétszer kétsávossá alakítása a végső fázisába lépett. Emiatt új, ideiglenes forgalmi rendet alakítottak ki a hónap végéig, közölte a kivitelező, a Duna Aszfalt ZRt.

 



 

 



Mohács felől az 57-es útról Budapest irányába nem lehet majd felhajtani az M6 autópályára.

A kijelölt terelőút szerint a sztrádára az országhatár irányába kell rátérni a Bóly-Kelet csomópont után Nagynyárádnál  lehet majd felhajtani a Budapest felé vezető oldalra.

A Pécs felől az 57-esen érkezőknek a jobb oldali sávból lehet rátérni az M6-os autópályára Budapest irányába, míg a baloldali sáv Mohács irányába vezet tovább.

 

 

 

 

MTI