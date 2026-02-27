Orbán Viktor: megtámadták Magyarországot, védintézkedéseket kell tenni

Magyarországot megtámadták, "olajblokád" alá vették - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor elmondta, a nap folyamán telefonon konzultál Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a további közös lépéseket összehangolják, mert mindenképpen el kell érniük, hogy "Zelenszkij nyissa meg" a Barátság kőolajvezetéket, és újra jöjjön a kőolaj.

A kormányfő azt mondta, megtámadták az országot, nem az embereket, a városokat, hanem a magyar gazdaságot vették célba, hiszen ha nincs kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, akkor abból "gazdasági káosz lesz".



Kifejtette, először felmegy a benzin ára, ezer forint környékén lesz a Mol szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést. Nem túlzás azt mondani, káosz alakulhat ki - értékelt.

Orbán Viktor hozzátette, mivel az ország támadás alatt áll, védintézkedéseket kell tenni, ezért állították le a dízelszállításokat Ukrajnába, ezért nem támogatják a 90 milliárd eurós uniós hitelt, a huszadik szankciós csomagot, és amíg nem jön az olaj, egyetlen intézkedést sem fognak támogatni Brüsszelben, amely Ukrajnának fontos.