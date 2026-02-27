Orbán Viktor: megtámadták Magyarországot, védintézkedéseket kell tenni
2026. február 27. péntek 09:03
Magyarországot megtámadták, "olajblokád" alá vették - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor elmondta, a nap folyamán telefonon konzultál Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a további közös lépéseket összehangolják, mert mindenképpen el kell érniük, hogy "Zelenszkij nyissa meg" a Barátság kőolajvezetéket, és újra jöjjön a kőolaj.
A kormányfő azt mondta, megtámadták az országot, nem az embereket, a városokat, hanem a magyar gazdaságot vették célba, hiszen ha nincs kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, akkor abból "gazdasági káosz lesz".
Kifejtette, először felmegy a benzin ára, ezer forint környékén lesz a Mol szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést. Nem túlzás azt mondani, káosz alakulhat ki - értékelt.
Orbán Viktor hozzátette, mivel az ország támadás alatt áll, védintézkedéseket kell tenni, ezért állították le a dízelszállításokat Ukrajnába, ezért nem támogatják a 90 milliárd eurós uniós hitelt, a huszadik szankciós csomagot, és amíg nem jön az olaj, egyetlen intézkedést sem fognak támogatni Brüsszelben, amely Ukrajnának fontos.
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Orbán Viktor: megtámadták...
- Benzin szivárgott egy vasúti...
- Két baranyai holtágba is pontyok...
- Kissé csökkent az influenzával...
- Tovább enyhül az idő, kitör a tavasz...
- Vasárnaptól változik a buszmenetrend...
- Szigorúbb szabályok szerint...
- Orbán Viktor Tusványoson: az...
- Brutális emberrablás Pécsett:...
- Eltűnt egy tizenegy éves, mohácsi kisfiú