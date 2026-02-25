Eltűnt egy tizenegy éves, mohácsi kisfiú
2026. február 25. szerda 08:45
Egy hete veszett nyoma Rózsavölgyi Leonárdónak, a körözését a Mohácsi Rendőrkapitányság rendelte el.
A tizenegy éves, Mohácson született kisfiú eltűnésének körülményeiről semmilyen további információt nem osztott meg a hatóság a police.hu oldalán, így nem tudni, mi állhat annak hátterében.
A rendőrség azt kéri, aki tud valamit a fiú hollétéről, tegyen bejelentést, akár névtelenül is.
EQM
