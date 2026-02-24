Vasárnaptól változik a buszmenetrend Baranyában, rengeteg járatot érint a módosítás

2026. március elsejétől az alábbi menetrendi változások lépnek életbe Baranyában:



5608 Pécs – Dombóvár – Tamási – Siófok

A hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon 16:50-kor Siófokról Pécsre közlekedő autóbusz menetrendje Ságvár és Pécs között kismértékben változik.

5611 Pécs – Komló – Szászvár – Dombóvár

A járatok Komló, Közösségek Háza megállóhelynél is megállnak.

A tanév tartama alatt munkanapokon 15:10-kor, nyári tanszünetben munkanapokon 15:15-kor, valamint a szabadnapokon 15:00-kor Pécsről Dombóvárra közlekedő autóbuszok menetrendje Komlótól kismértékben változik.

A tanítási napokon 6:30-kor, tanítási szünetben munkanapokon és szabadnapokon 6:45-kor Dombóvártól Pécsig közlekedő autóbuszok menetrendje Szászvártól kismértékben változik.

5624 Pécs – Szászvár – Bonyhád – Szekszárd

A munkanapokon 11:40-kor Pécsről Szekszárdig közlekedő autóbusz Szászvártól 2 perccel később, 12:39-kor közlekedik tovább.

5636 Pécs – Romonya – Pécsvárad

A munkanapokon 7:50-kor Szilágyról Berkesdig közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 7:45-kor indul.

5639 Pécs – Romonya – Bóly

A munkanapokon 5:57-kor Bólyról Pécsig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik Belvárdgyula térségében.

5643 Pécs – Szederkény – Pécsvárad

A munkanapokon és szabadnapokon 13:10-kor, szabadnapokon 14:50-kor, és munkaszüneti napokon 12:50-kor Pécsről Pécsváradig közlekedő autóbuszok menetrendje kismértékben módosul.

A szabadnapokon 4:20-kor Erzsébetről Pécsre közlekedő autóbusz 1 perccel korábban, 4:19-kor indul. Szederkénytől változatlan időpontban közlekedik tovább.

A munkanapokon és szabadnapokon 12:35-kor Pécsváradtól Pécsre közlekedő autóbusz 2 perccel később, 12:37-kor indul.

A munkanapokon 19:10-kor Pécsváradtól Erzsébetig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Kékesd, Fordulóig jár.

5650 Pécs – Mohács – Baja

A 7:35-kor, 9:35-kor, 12:35-kor, 15:35-kor, 17:35-kor és 18:35-kor Bajáról Pécsre közlekedő autóbuszok Pécs, Lánc utca megállóhelynél is megállnak.

5670 Pécs – Görcsöny – Baksa

A szabadnapokon 10:30-kor Pécsről Baksára közlekedő autóbusz Szőke, Fordulót is érinti, 11:08-kor.

5673 Pécs – Baksa – Vajszló – Kórós

Új autóbuszjárat indul munkaszüneti napokon 6:15-kor Pécs, Autóbusz-állomásról Vajszló, Autóbusz-váróteremig.

A szabadnapokon 4:40-kor Hegyhátszentmártonból Vajszlóra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 4:30-kor indul.

5676 Pécs – Baksa – Vajszló – Sellye – Drávafok

A munkanapokon 8:35-kor Sellyéről Pécsre közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Drávasztára, Fordulótól indul, 8:20-kor.

5677 Pécs – Baksa – Sellye – Felsőszentmárton

A munkanapokon és szabadnapokon 4:00-kor Vajszlóról Pécsre közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon is jár.

5683 Pécs – Szentlőrinc – Sellye – Drávasztára/Drávakeresztúr

A munkanapokon és szabadnapokon 8:20-kor Drávasztárától Pécsre közlekedő autóbusz munkanapokon rövidített útvonalon jár: Sellye, Autóbusz-váróteremtől indul, 8:45-kor.

5701 Komló – Bodolyabér – Sásd

A 20:30-kor Sásdról Komlóra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 20:25-kor indul.

5702 Komló – Sásd – Dombóvár – Mágocs

A szabad- és munkaszüneti napokon 7:20-kor, munkaszüneti napokon 11:20-kor Sásd, Kaposvári útelágazástól Kisvaszarig közlekedő autóbuszok 15 perccel később, 7:35-kor és 11:35-kor indulnak.

5707 Komló – Szászvár – Dombóvár

5710 Komló – Szászvár – Bonyhád

A járatok Komló, Közösségek Háza megállóhelynél is megállnak.

Az autóbuszjáratok többsége kismértékben módosított menetrend szerint közlekedik. Indulás előtt kérjük, tervezzék meg utazásukat.

5711 Komló – Szászvár – Bonyhád

A szabadnapokon 11:20-kor Szárászról Komlóra közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 11:18-kor indul.

5712 Komló – Szászvár – Bonyhád

A munkanapokon 4:45-kor Mázáról Komlóra, valamint a szabadnapokon visszairányban 8:15-kor közlekedő autóbuszok 2 perccel korábban, 4:43-kor és 8:13-kor közlekedik.

A munkanapokon 21:52-kor Szászvártól Komlóra közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 21:50-kor indul.

5813 Mohács – Lippó – Villány – Harkány

A tanítási napokon 6:30-kor Mohácsról Nagynyárádra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 6:35-kor indul és Nagynyárád helyett Majs, Ifjúság térig jár.

A tanítási napokon 6:45-kor Villány, Városházától Kislippóra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Villány, Vasútállomástól indul, 6:43-kor.

A tanítási szünetben munkanapokon 7:00-kor Villány, Városházától Illocskára közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Villány, Vasútállomástól indul, 6:58-kor.

5814 Bóly – Nagynyárád – Majs

Új járat indul tanítási napokon 5:55-kor Bóly, Autóbusz-váróteremtől Majs, Ifjúság térig, valamint visszairányban 6:20-kor.

Új járat indul tanítási napokon 6:50-kor Bóly, Autóbusz-váróteremtől Nagynyárád, Iskoláig.

5815 Mohács – Bóly – Villány – Harkány

A munkanapokon 6:10-kor Villányról Mohácsig közlekedő autóbusz 1 perccel korábban, 6:09-kor indul. A járat nem érinti Márok települést.

Új autóbuszjárat indul munkanapokon 5:50-kor Villány, Vasútállomástól Márok, Fordulóig, valamint visszairányban 6:05-kor.

5819 Mohács – Szederkény – Pécsvárad – Berkesd

A munkanapokon 5:00-kor Berkesdről Mohácsig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik Szederkénytől.

A munkanapokon 8:00-kor Bólyról Pécsváradig közlekedő autóbusz 21 perccel korábban, 7:39-kor indul.

A szabadnapokon 4:40-kor, munkanapokon 11:15-kor, szabadnapokon 11:40-kor Bólyról Pécsváradig, valamint munkaszüneti napokon 11:40-kor Bólyról Kátolyig közlekedő autóbuszok 1 perccel korábban indulnak.

5825 Mohács – Himesháza – Pécsvárad

A munkanapokon és szabadnapokon 6:30-kor Mohácsról Pécsváradig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.

A tanítási napokon 6:58-kor Pécsváradról Mohácsig közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 6:56-kor indul és a járat menetrendje kismértékben változik.

A tanítási szünetben munkanapokon 7:20-kor Pécsváradról Mohácsra közlekedő autóbusz 6 perccel korábban, 7:14-kor indul és a járat menetrendje kismértékben változik.

5830 Harkány – Siklós – Nagytótfalu / Göntérpuszta – Villány

A munkanapokon 19:00-kor Siklósról Villányig közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben változik.

5840 Siklós – Vajszló – Zaláta

A munkanapokon 6:45-kor Siklósról Kémesig közlekedő autóbusz 15 perccel korábban, 6:30-kor indul és meghosszabbított útvonalon Drávapiski, Fordulóig jár.

A munkanapokon 7:15-kor Kémes, Iskolától Siklósig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Drávapiski, Fordulótól indul, 7:05-kor. Kémesről 6 perccel korábban indul tovább.

5841 Siklós – Vajszló

A munkanapokon 5:50-kor Zaláta, Fordulótól Siklósig közlekedő autóbusz Vajszló, Autóbusz-váróteremtől 6 perccel később, 6:30-kor indul tovább. A járat Drávapiski települést nem érinti.

5846 Sellye – Siklós – Villány

A hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon 14:05-kor Sellyéről Villányig közlekedő autóbusz Siklós, Autóbusz-állomás és Villány, Vasútállomás között minden érintett megállóhelynél megáll.

A szabadnapokon 17:50-kor Drávapiskiről Villányig közlekedő autóbusz Siklós, Autóbusz-állomás és Villány, Vasútállomás között minden érintett megállóhelynél megáll.

5850 Sellye – Felsőszentmárton

5851 Sellye – Drávakeresztúr – Felsőszentmárton – Sellye

Az 5850-es jelzésű, munkanapokon 6:20-kor Sellyéről Felsőszentmártonig, Felsőszentmártonból 7:00-kor Sellyéig, valamint a tanítási napokon 16:00-kor Sellyétől Felsőszentmártonig, Felsőszentmártonból Sellyéig közlekedő járatok a továbbiakban körjáratként vehetők igénybe, az alábbiak szerint:

Új járat indul munkanapokon 6:20-kor Sellye, Autóbusz-váróteremtől Bogdása – Drávafok – Markóc – Drávakeresztúr – Felsőszentmárton – Drávafok – Bogdása – Sellye útvonalon.

Új járat indul tanítási napokon 16:00-kor Sellye, Autóbusz-váróteremtől Bogdása – Drávafok Felsőszentmárton – Drávafok – Markóc – Drávakeresztúr – Bogdása – Sellye útvonalon.

5856 Siklós – Pécs – Komló – Nagymányok

A járatok Komló, Közösségek Háza megállóhelynél is megállnak.

A 6:35-kor Nagymányokról Siklósra közlekedő autóbusz menetrendje Szászvártól kismértékben változik.

5861 Siklós – Újpetre -Villány – Siklós

A munkanapokon 17:35-kor Peterd, Fordulótól Siklósra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 17:30-kor indul. Pécsdevecseri elágazástól változatlan időpontban közlekedik tovább.

5875 Szigetvár – Szentlászló – Ibafa – Boldogasszonyfa (Terecseny)

Új autóbuszjárat indul munkanapokon 11:00-kor Szigetvár, Autóbusz-állomástól Almáskeresztúr, Fordulóig, valamint visszairányban 11:35-kor.

Új járat indul tanítási szünetben munkanapokon 15:31-kor Almáskeresztúr, Fordulótól Mozsgó, Szociális otthonig.

A munkanapokon 12:00-kor Szigetvártól Almáskeresztúrig, valamint a visszairányban 12:35-kor közlekedő autóbuszok 75 perccel később, 13:15-kor (Szigetvárról) és 13:50-kor (Almáskeresztúrról) indulnak.

A munkanapokon 14:50-kor Szigetvártól Almáskeresztúrig közlekedő autóbusz a továbbiakban csak tanítási napokon jár.

A tanítási szünetben munkanapokon 14:40-kor Szigetvártól Csertőig közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:50-kor indul. A járat meghosszabbított útvonalon Almáskeresztúr, Fordulóig jár.

A tanítási szünetben munkanapokon 14:57-kor Csertő, Fordulótól Szigetvárig közlekedő autóbusz megszűnik.

A tanítási napokon 15:15-kor Almáskeresztúrtól Mozsgóig közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 15:11-kor indul.

A tanítási napokon 15:03-kor Szulimántól Szigetvárra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 15:08-kor indul.

A tanítási napokon 16:05-kor Mozsgóról Almáskeresztúrig közlekedő autóbusz a továbbiakban munkanapokon jár.

5885 Szigetvár – Bánfa – Szentdénes – Szentlőrinc

A tanítási napokon 15:30-kor Nagypeterdről Nagyvátyig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Szentdénes, Fordulóig jár.

A tanítási napokon 15:55-kor Nagyvátyról Szigetvárig közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon jár: Szentdénes, Fordulótól indul, 15:54-kor.