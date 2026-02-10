Szavaztak az igazgatói pályázatról a Pannon Filharmonikusok tagjai

2026. február 10. kedd 15:50

Kedden délelőtt társulati ülést tartott a Pannon Filharmonikusok annak érdekében, hogy véleményt formáljon a folyamatban lévő igazgató pályázattal kapcsolatban.

 

Horváth Zsolt, a zenekar jelenlegi igazgatója ismertette a pályázatában foglaltakat és válaszolt a kérdésekre, majd titkos szavazáson elnyerte a társulat 87 százalékának bizalmát: a Pannon Filharmonikusok a zenekart 23 éve vezető Horváth Zsolt igazgatói pályázatát javasolja elfogadásra a pécsi közgyűlés számára.

 

Forrás: PFZ - Fotó: Vass Benjamin