Szijjártó Péter: Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk

Ukrajna alá akarja ásni Magyarország biztonságos működését, energiabiztonságát és szuverenitását, így jelenleg a mi ellenségünk, a kormány azonban nem fogja engedni, hogy veszélybe kerüljön az ország biztonságos működése - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A tárcavezető az Igazság Órája című műsorban kifejtette, hogy a "Brüsszel-Kijev koalíció" egyértelműen kormányváltást akar elérni hazánkban, és jelöltjük a Tisza Párt, mivel tudják, hogy hatalomra kerülésük esetén teljesítenék az elvárásaikat, szemben a jelenlegi szuverén nemzeti vezetéssel.

"Ugye az ukránok folyamatosan azt próbálják elérni Brüsszelben, hogy Magyarország számára káros, a magyar szuverenitást és energiabiztonságot, s ezáltal az ország biztonságos működését veszélyeztető döntéseket hozzanak" - vélekedett.

Erre pedig példaként hozta fel az orosz kőolaj és földgáz importjának betiltását vagy az orosz nukleáris iparral szembeni szankciókat.

"Aki Magyarország biztonságos működését, Magyarország energiabiztonságát, Magyarország szuverenitását alá akarja ásni, az ellenséges lépéseket tesz velünk szemben. Tehát aki ilyet tesz, az a mi ellenségünk, és Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, mert Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben. És ezt mi nem hagyhatjuk, nem is hagyjuk, nem is engedjük" - szögezte le.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Európa háborús fanatizmustól szenved, épp a huszadik szankciós csomag lázában égnek Brüsszelben, és egyre vadabb javaslatokat tesznek.

"Most már azt akarják, hogy a Roszatom, a Gazprom és a Lukoil is kerüljön szankciós listára, tehát azok az orosz energiavállalatok, amelyekkel kritikus fontosságú az együttműködés Magyarország számára mind az energiabiztonságunk, mind a rezsicsökkentés fenntartása érdekében" - figyelmeztetett.

Majd arról számolt be, hogy Ukrajnában 2015 óta "magyargyűlölő politika" zajlik, a kisebbségek jogait erősen korlátozták, így "sajnos ma már nem túlzás azt mondani, hogy a Szovjetunió ideje alatt több joguk volt a kárpátaljai magyaroknak az anyanyelvhasználat terén".

"És Brüsszel ezt az országot akarja bevenni az Európai Unióba. És ezt akarja támogatni a Tisza Párt, hiszen emlékszünk rá, volt ilyen felmérésük, ahol a támogatóik többsége (...) Ukrajna pártján állt" - jegyezte meg.

"Tehát a Kijev-Brüsszel koalíció magyar választáson a Tisza Pártot jelöli, és a Tisza Párt győzelméért meg is tesz mindent (...) Kifejtenek a nyilvánosság előtt nem látható lépéseket és a nyilvánosság előtt látható lépéseket" - folytatta.

"Ez ellen is nyilván küzdünk. Küzdünk a nyilvánosság előtt látható eszközökkel és küzdünk a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel, amikor az ukránok is a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel próbálnak beavatkozni" - tette hozzá.

A miniszter végül arra is kitért, hogy a rezsicsökkentés nyomán napjainkban a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában.

"És hogy miért, azt sem rakétatudomány kiszámolni. Mivel mi olcsó orosz kőolajat és földgázt veszünk, ezért Magyarországon a családok rezsiköltsége alacsonyabb, mint azokban az országokban, ahol meg az orosznál drágább forrásból veszik az energiahordozókat" - emelte ki.

" Ugye ezt a helyzetet akarja felszámolni a Tisza Párt. Hát a Tisza Párt most ugye olyan sztárokat gyűjtött maga köré, akik évek óta azért lobbiznak, hogy adjuk fel az olcsó orosz energiahordozókat, és vegyünk drágábbat a nyugati cégektől, s ezáltal nyilvánvalóan azon nyugati cégek bevételeit meg a részvényeseik bevételeit növeljük, a magyar emberek meg fizetnek háromszor annyit a rezsiköltségért" - fogalmazott.