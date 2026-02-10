Gázolt a mentő Pécsett, szemtanúkat keresnek
2026. február 10. kedd 15:50
A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat közúti baleset gondatlan okozása miatt.
Amint arról beszámoltunk, február 6-án 17 óra 59 perckor Pécsett, a Zsolnay Vilmos és a Major utca kereszteződésénél lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a Budai Vám irányába megkülönböztető fény- és hangjelzéssel közlekedő mentőgépkocsi gyalogost gázolt, aki súlyosan megsérült.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Gázolt a mentő Pécsett, szemtanúkat...
- Új véradási helyszínt nyitnak meg...
- Szavaztak az igazgatói pályázatról a...
- Szijjártó Péter: Ukrajna jelenleg a...
- Róna Péter a nem létező kölcsönökről...
- Hatcsöcsű, Junoszty, Százéves: nagyon...
- Komár, Demjén, Charlie és a többiek:...
- Részletes tájékoztatót küldenek a...
- Valentin-nap alkalmából indulnak...
- Fogy az idő, már csak pár napig lehet...