Gázolt a mentő Pécsett, szemtanúkat keresnek

A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozást folytat közúti baleset gondatlan okozása miatt.

Amint arról beszámoltunk, február 6-án 17 óra 59 perckor Pécsett, a Zsolnay Vilmos és a Major utca kereszteződésénél lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a Budai Vám irányába megkülönböztető fény- és hangjelzéssel közlekedő mentőgépkocsi gyalogost gázolt, aki súlyosan megsérült.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.