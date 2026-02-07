Mentőautó gázolt el egy gyalogost a zebrán Pécsett

A 6-os főút belvárosi szakaszán, a Zsolnay-negyed előtt található gyalogátkelőhelyen ütötte el a mentő a gyalogost pénteken este.

A szirénázva, megkülönböztető jelzéseit használó mentőautó előtt próbált meg még átszaladni a négysávos út másik oldalára a gyalogos, ám ez nem sikerült, elütötte a jármű.

A balesetben súlyosan megsérült járókelőt egy másik mentővel szállították kórházba.

Az úton teljes útzár volt érvényben, hatalmas dugó alakult ki a környéken.

Képünk illusztráció.

