Egy kis segítség a gimnáziumi jelentkezéshez: mutatjuk a baranyai rangsort
2026. február 07. szombat 09:37
Február 19-ig kell döntést hozniuk a szülőknek és a diákoknak a négy-, hat, illetve nyolcévfolyamos gimnáziumi jelentkezéssel kapcsolatban. Az iskolaválasztásban támogatást nyújthatnak az oktatási rangsorok is, amelyek több szempontból megközelítve elemzik az iskolák minőségét, közölte a Mathias Corvinus Collegium (MCC).
A (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH), hét szakmai mutató alapján, az OH adataira támaszkodva, minden eddiginél átfogóbban vizsgálta meg a hazai gimnáziumok teljesítményét.
Az eredmények alapján állították össze a legfrissebb Országos Gimnáziumi Rangsort.
A publikált adatok támpontokat nyújtanak a szülők és gyermekeik számára a február 19-ig esedékes középiskola választásban.
A Belügyminisztérium, az MCC és az OH a rangsor elején álló, legkiválóbb 100 intézmény tehetséggondozási, oktatási és nevelési teljesítményét díjjal ismerte el, 30 iskola pedig különdíjban is részesült az iskolavezetés, a tantestület, illetve a diákság kiemelkedő eredményeit figyelembe véve.
Négy pécsi gimnázium is bekerült az idei TOP 100-ba. A Baranya vármegyei középiskolák közül a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium (65.), a Koch Valéria Iskolaközpont (87.), a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma (100.), illetve új intézményként idén először a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda (97.) is a legjobbak között van.
A százas listáról éppen csak lecsúszott, de így is előkelő helyet foglal el a pécsi Leőwey Klára Gimnázium.
Február 5-én online formában is megjelentek az MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor 2026-os listájának részletes eredményei a gimnaziumirangsor.hu oldalon.
Az eredmények országos, intézményi és vármegyei bontásban is megtekinthetők, így több szempont alapján segíthetik a szülőket a középiskolák választásában.
A tanulmányi mutatók az intézményben elérhető teljesítményről adnak világosabb képet, de az oldal olyan többlet információkkal is támogatja a szülőket, mint például a túljelentkezési adatok vagy, a központi felvételi átlag helyezések, amelyek a bekerülési esély szempontjából lehetnek fontosak.
Emellett az adatok között megtalálhatók az olyan kimeneti mutatók is, mint amilyen a felsőoktatási felvételi arány, vagy az érettségi eredmények- ezek alapján, az egyetemi továbbtanulás sikerességéről is képet kapnak a szülők.
A lista készítői ugyanakkor hangsúlyozzák: a gyermekek számára optimális döntés érdekében a rangsor adatai mellett érdemes a konkrét intézményeknél is tájékozódni. A 2026-os MCC-OH Országos Gimnáziumi Rangsor eredményei egész évben érvényesek, a 2027-es lista várhatóan decemberre készül majd el.
Képünk illusztráció.
Forrás: MCC - Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd (archív)
