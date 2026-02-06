Szombaton is borús, de legalább enyhe napunk lesz

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak átmenetileg süthet ki kisebb körzetekben a nap.

Az északkeleti és délnyugati megyékben helyenként kisebb eső, zápor időszakosan előfordulhat.

Ma az Észak-Dunántúlon a délkeleti szél kevés, holnap az északnyugatira forduló szél Budapest tágabb környezetében már több helyen is megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 6 és 11 fok között várható, de az északkeleti határ közelében csak 3, 5 fok lesz.