Szombaton is borús, de legalább enyhe napunk lesz
2026. február 06. péntek 19:03
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak átmenetileg süthet ki kisebb körzetekben a nap.
Az északkeleti és délnyugati megyékben helyenként kisebb eső, zápor időszakosan előfordulhat.
Ma az Észak-Dunántúlon a délkeleti szél kevés, holnap az északnyugatira forduló szél Budapest tágabb környezetében már több helyen is megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 6 és 11 fok között várható, de az északkeleti határ közelében csak 3, 5 fok lesz.
MTI
