Egyhetes, országos rendőrségi razzia jön az utakon
2026. február 06. péntek 08:57
A rendőrség 2026. február 9-15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart.
Az országos akció középpontjában az ittas és bódult járművezetők kiszűrése áll, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Orbán Viktor: a béke ügyében mi...
- Egyhetes, országos rendőrségi razzia...
- Hatvanöt éves lenne idén a pécsi...
- Új motorvonatokat, InterCity-kocsikat...
- Már ma megérkeznek az első értesítők...
- Üzent Donald Trump: Orbán Viktor...
- Leszúrta az áldozatát - lehet, hogy...
- Kikaptak a Párducok Szegeden
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Már dolgoznak a jobb világosításon az...