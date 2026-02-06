Kilenc autót is megrongált egy csatakrészeg nő Pécsett
2026. február 06. péntek 13:29
A Pécsi Rendőrkapitányság rongálás elkövetése miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján a felvételen látható - feltételezhetően - nő 2025. december 28-án hajnalban 2 és 3 óra között Pécsett, az Apáca utcában 9 autót megrongált, majd a Szent István téren keresztül a Barbakán tér felé távozott.
A bűncselekménnyel több, mint 500 ezer forint kárt okozott.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a felvételen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Forrás: police.hu
