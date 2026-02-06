A csütörtöki volt az év eddigi legenyhébb napja
2026. február 06. péntek 13:48
Az év eddigi legenyhébb napja volt a csütörtöki, a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszakálon 16 Celsius-fok volt délután - derül ki a HungaroMet Zrt. pénteki Facebook-posztjából.
Azt írták: a markáns melegedés hatására csütörtökön az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb volt az idő. A keleti vármegyékben, ahol a felhőzet hosszabb időre felszakadozott, a maximum-hőmérséklet nagy területen meghaladta a 12 Celsius-fokot, egyes helyeken pedig a 15-16 fokot is elérte.
A bejegyzéshez készített infografika szerint az ország keleti, délkeleti részében 10-11 fokkal melegebb volt az ilyenkor szokásosnál, míg nyugaton az átlagos körül alakult a hőmérséklet. Országos átlagban 4,6 fokkal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál.
A legmelegebbet Körösszakálon mérték, 16 fokot, a Békés vármegyei Mezőgyánban 16,7 fok volt, a szintén békési Eleken 15,4 fokot mértek.
MTI
