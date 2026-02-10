Zebrajelmezes vonulót bántalmazott egy férfi a Pécs Pride-on

A Pécsi Járási Ügyészség közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki a pécsi pride felvonulás egyik résztvevőjét bántalmazta.



A vádirat szerint a férfi az LMBTQ közösség által képviselt értékekkel nem értett egyet,

azokat elítélte, és ezen álláspontját közösségi oldalán többször közzé is tette.



2025. október 4. napján Pécsett Pécs-Pride elnevezéssel gyűlés megtartására került sor

annak ellenére, hogy azt a gyülekezési hatóság betiltotta.



A rendezvény megtartása a férfiból indulatot váltott ki.



A rendezvényről történő közvetítéseket otthonában nézve a vádlott eldöntötte, hogy a

helyszínre megy és rendfenntartó célzattal egy részben töltött petpalackkal ütlegelni fogja a rendezvény résztvevőit jobb belátásra és a rendezvény elhagyására bírva őket.



A férfi a vonuló menethez ment, majd befutott a tömegbe és néhány LMBTQ szimbólumot viselő felvonulót megütött a palackkal, majd a zebra jelmezbe öltözött sértett jelmezét két alkalommal, míg orrát egyszer ütötte meg. Ezután a férfi megkísérelte a földre húzni a jelmezben lévő sértettet.

Ezt követően az elkövető több felvonuló kezéből megkísérelte kitépni a szivárvány színű molinót.

Amikor a helyszínen tartózkodó rendőrök közbeléptek, a férfi megpróbált elszaladni, azonban futás közben elesett, így a helyszínre érkező rendőrök feltartóztatták.



A vádlott magatartása kifejezetten a rendezvényen résztvevő közösség tagjai ellen

irányult, őket az LMBTQ közösséghez tartozásuk miatt bántalmazta.



A férfi cselekménye többek között közösség tagja elleni erőszak bűntettének, könnyű testi sértés vétségének a megállapítására alkalmas.



A Pécsi Járási Ügyészség tárgyalás mellőzésével az elkövetővel szemben felfüggesztett

börtön kiszabására tett indítványt.