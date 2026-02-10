Zebrajelmezes vonulót bántalmazott egy férfi a Pécs Pride-on
2026. február 10. kedd 08:35
A Pécsi Járási Ügyészség közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki a pécsi pride felvonulás egyik résztvevőjét bántalmazta.
A vádirat szerint a férfi az LMBTQ közösség által képviselt értékekkel nem értett egyet,
azokat elítélte, és ezen álláspontját közösségi oldalán többször közzé is tette.
2025. október 4. napján Pécsett Pécs-Pride elnevezéssel gyűlés megtartására került sor
annak ellenére, hogy azt a gyülekezési hatóság betiltotta.
A rendezvény megtartása a férfiból indulatot váltott ki.
A rendezvényről történő közvetítéseket otthonában nézve a vádlott eldöntötte, hogy a
helyszínre megy és rendfenntartó célzattal egy részben töltött petpalackkal ütlegelni fogja a rendezvény résztvevőit jobb belátásra és a rendezvény elhagyására bírva őket.
A férfi a vonuló menethez ment, majd befutott a tömegbe és néhány LMBTQ szimbólumot viselő felvonulót megütött a palackkal, majd a zebra jelmezbe öltözött sértett jelmezét két alkalommal, míg orrát egyszer ütötte meg. Ezután a férfi megkísérelte a földre húzni a jelmezben lévő sértettet.
Ezt követően az elkövető több felvonuló kezéből megkísérelte kitépni a szivárvány színű molinót.
Amikor a helyszínen tartózkodó rendőrök közbeléptek, a férfi megpróbált elszaladni, azonban futás közben elesett, így a helyszínre érkező rendőrök feltartóztatták.
A vádlott magatartása kifejezetten a rendezvényen résztvevő közösség tagjai ellen
irányult, őket az LMBTQ közösséghez tartozásuk miatt bántalmazta.
A férfi cselekménye többek között közösség tagja elleni erőszak bűntettének, könnyű testi sértés vétségének a megállapítására alkalmas.
A Pécsi Járási Ügyészség tárgyalás mellőzésével az elkövetővel szemben felfüggesztett
börtön kiszabására tett indítványt.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
