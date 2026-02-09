Több mint félmillió forintot kapnak az átlagnyugdíjasok februárban

A jelenlegi nyugdíj két és félszerese a 2010-esnek, reálértéken is 48 százalékot emelkedett azóta, miközben a rezsivédelem, a rezsistop vagy az árréstop szintén a nyugdíjasokat segíti - hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

Hankó Balázs elmondta, hogy a 13. havi nyugdíj teljes egésze és a 14. havi nyugdíj első részlete érkezik februárban, vagyis egy átlagnyugdíjas 560 ezer forintot kap.

Rámutatott arra, hogy az átlagnyugdíj 250 ezer forint, a 13. havi nyugdíj újabb 250 ezer, és ehhez jön hozzá a 14. havi nyugdíj első hete, ami 60 ezer forint, ezért érkezik 560 ezer forint februárban egy átlagnyugdíjjal rendelkező "régebb óta fiatalabbnak".

A miniszter jelezte, hogy a nyugdíjak kézbesítését már megkezdték, az utalások két különböző napon történnek: február 12-én a 13. havi, február 13-án pedig a 14. havi első heti utalása érkezik majd.



Megjegyezte, hogy a két és fél millió nyugdíjas esetében tavaly 7200 milliárd forint volt a nyugdíjkifizetés, míg az idén 7700 milliárd lesz.

Hankó Balázs szólt a nyugdíjadóról is, amelyet megfogalmazása szerint "az Európai Bizottság rendelt meg a Tiszától": az éves szinten 600 ezer forint mínuszt jelentene az átlagnyugdíjak esetében, miközben a 13. és a 14. havi nyugdíj idén 310 ezer forint pluszt jelent, vagyis összességében a különbség 910 ezer forint lenne éves szinten.