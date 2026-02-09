Huszonöt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
2026. február 09. hétfő 08:01
Huszonöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken öt, szombaton kettő, vasárnap kilenc jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 33 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza.
A megelőző héten - január 25-től február 1-jéig - a rendőröknek nem kellett feltartóztatniuk határsértőt.
Az elmúlt héten az ország belsejében 15 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
