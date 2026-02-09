Orbán Viktor: nem lesz itt brüsszeli bábkormány!

Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, hogy vasárnap azért győztek, amiért kilenc hét múlva is győzni fognak: "mert mi az emberek oldalán állunk".

"Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!" - fogalmazott a kormányfő.