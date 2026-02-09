Orbán Viktor: nem lesz itt brüsszeli bábkormány!
2026. február 09. hétfő 09:16
Hiába a szakmányban gyártott kamukutatások, hiába a nagy csinnadrattával bejelentett kamuprogram, hiába a Brüsszelből kirendelt szakértők hada, és hiába a magyar Jockey Ewingok meg a bank- és multivezérek élére vasalt műmosolya, a magyar emberek átlátnak a szitán. Balmazújváros megmutatta: nem lesz itt brüsszeli bábkormány - közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor azt írta, hogy vasárnap azért győztek, amiért kilenc hét múlva is győzni fognak: "mert mi az emberek oldalán állunk".
"Nemet mondunk Brüsszelnek, kimaradunk a háborúból, és újra naggyá tesszük Magyarországot!" - fogalmazott a kormányfő.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Több mint félmillió forintot kapnak...
- Így vonultak a busók Mohácson...
- Orbán Viktor: nem lesz itt brüsszeli...
- Huszonöt határsértő ellen intézkedtek...
- Hatcsöcsű, Junoszty, Százéves: nagyon...
- Új motorvonatokat, InterCity-kocsikat...
- Vallásaink tanulmányi verseny -...
- Pécsi Arcok - Varga Jenő: "Szüleim a...
- Beleszédülünk, ami vár ránk a héten:...
- Kommandósok csaptak le egy komlói...