Kommandósok csaptak le egy komlói drogtermesztőre - Videó!

A komlói rendőrök egy helyi férfival szemben folytatnak eljárást, akinek a házában kábítószergyanús növényeket találtak.

A főkapitányság Mecsek kommandósai február 3-án csaptak le egy komlói ingatlanra, mert felmerült a gyanú, hogy az ott élő 39 éves férfi tiltott tevékenységet folytat.











Elfogását követően átadták a terepet a nyomozóknak, akik a kutatáskor droggyanús növényi származékot és 21 tő cannabist, valamint termesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.

Kábítószer birtoklása miatt nyomoz ellene a Komlói Rendőrkapitányság.

Képünk illusztráció.

