Kommandósok csaptak le egy komlói drogtermesztőre - Videó!
2026. február 08. vasárnap 15:27
A komlói rendőrök egy helyi férfival szemben folytatnak eljárást, akinek a házában kábítószergyanús növényeket találtak.
A főkapitányság Mecsek kommandósai február 3-án csaptak le egy komlói ingatlanra, mert felmerült a gyanú, hogy az ott élő 39 éves férfi tiltott tevékenységet folytat.
Elfogását követően átadták a terepet a nyomozóknak, akik a kutatáskor droggyanús növényi származékot és 21 tő cannabist, valamint termesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.
A gyanúsítottat őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.
Kábítószer birtoklása miatt nyomoz ellene a Komlói Rendőrkapitányság.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kommandósok csaptak le egy komlói...
- Hatcsöcsű, Junoszty, Százéves: nagyon...
- Nagyon sok helyen kiszolgálják...
- Hétfőn indul az országos rendőrségi...
- Két baranyai városban biztosan...
- Mohácsról szól jövő szombaton a...
- Kilenc autót is megrongált egy...
- Drogdílerekre csaptak le a...
- Hatvanöt éves lenne idén a pécsi...
- Szinte megállt a koronavírus...