Drogdílerekre csaptak le a kommandósok Baranyában, a vevőik is bajba kerültek - Videó!
2026. február 07. szombat 13:43
Drogdílereket fogtak el a rendőrök egy baranyai kistelepülésen, Basalon, három embert őrizetbe vettek - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.
A szigetvári nyomozók bűnügyi információ alapján csaptak le a főkapitányság Mecsek kommandósaival a napokban egy basali ingatlanra, mert felmerült a gyanú, hogy az ott élő pár drogot árul.
Basal
A nyomozók azzal gyanúsítják a 29 éves férfit, hogy évek óta kristályt és marihuánát vesz, a drogot a 27 éves párjával fogyasztja és teríti is.
A házban tartott kutatáskor kábítószergyanús anyagokat, valamint a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.
A rendőrök azonosították azt a 27 éves pécsi férfit is, akitől a pár az utóbbi fél évben beszerezhette a drogot.
A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a két férfit és a nőt, kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást a szigetvári rendőrkapitányság ellenük. Mindhárom dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.
Négy vásárlójukat is gyanúsítottként hallgatták ki, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.
Forrás: police.hu
