Vasárnap kezdődik a Házasság hete programsorozat. A szervező keresztény egyházak és civil szervezetek egy héten keresztül több mint 60 településen közel 200 programmal várják országszerte és határon túl az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.







A tizenkilencedik alkalommal megrendezett programsorozat fókuszába idén a hűség témája került, a hét mottója: "A hűség szabadsága".

A közleményben idézték Herjeczki Kornélt, a Házasság hete mozgalom országos koordinátorát, a Harmat Kiadó igazgatóját, aki kiemelte: céljuk, hogy a hűség fontossága, megtartó ereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása egy hétre fókuszba kerülhessen.

Hozzátette, számos házaspár, közismert szakértő tapasztalatain keresztül szeretnék megmutatni, hogy a házasságban meg lehet élni az elkötelezettség melletti szabadságot, hogy a hűség mindennapi jelenléte egy kapcsolatban biztosítja a párkapcsolatok stabilitását, biztonságot ad, felvértez.



A szervezők a tematikához kapcsolódva az idei házasság hete könyvének Mihalec Gábor párterapeuta most megjelent, A hűség kódja című kötetét választották.

A házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét az Érdi Református Gyülekezet templomában, ahol igét hirdet Somogyi Péter, a Dunamelléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője.

Hétfőn A hűség kódja - hogyan előzd meg a megcsalást mielőtt még eszedbe jutott volna? címmel Mihalec Gábor párterapeuta tart előadást a Kelenföld Montázs Központban.

Kedden A hűség nem a meg nem csalás! De akkor mi? címmel Tapolyai Emőke klinikai- és pasztorálpszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője online előadására várják az érdeklődőket a házasság hete Facebook-oldalán.

Szerdán a Károlyi-Csekonics-palota dísztermében tartanak beszélgetést. Csütörtökön a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésében Családbarát szemlélet címmel tartanak konferenciát, pénteken pedig A függés szabadsága címmel Mike Sámuel baptista lelkipásztor előadására várják az érdeklődőket a Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet és Közösségi Házban.

Szombaton Weber István és Weberné Zsikai Mária, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai tartanak előadást a Pasaréti református templomban, illetve Bálint-napi koncerttel egybekötött istentisztelet lesz a Józsefvárosi evangélikus templomban.

A hetet ünnepi szentmise zárja a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban, a szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense mutatja be.

A központi rendezvényeken túl számos magyarországi és határon túli településen - többek között Győrben, Szegeden, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben - várják előadásokkal, beszélgetésekkel, zenés estekkel, páros kalandtúrákkal, egyházi alkalmakkal az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

A rendezvénysorozat folyamatosan frissülő eseménynaptára a www.hazassaghete.hu oldal programfelületén érhető el.

A házasság hete programsorozat több mint két évtizede indult az Egyesült Királyságból, Magyarország 2008-ban csatlakozott a mozgalomhoz.