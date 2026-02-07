Vasárnap kezdődik a Házasság hete programsorozat
2026. február 07. szombat 14:02
Vasárnap kezdődik a Házasság hete programsorozat. A szervező keresztény egyházak és civil szervezetek egy héten keresztül több mint 60 településen közel 200 programmal várják országszerte és határon túl az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.
A tizenkilencedik alkalommal megrendezett programsorozat fókuszába idén a hűség témája került, a hét mottója: "A hűség szabadsága".
A közleményben idézték Herjeczki Kornélt, a Házasság hete mozgalom országos koordinátorát, a Harmat Kiadó igazgatóját, aki kiemelte: céljuk, hogy a hűség fontossága, megtartó ereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása egy hétre fókuszba kerülhessen.
Hozzátette, számos házaspár, közismert szakértő tapasztalatain keresztül szeretnék megmutatni, hogy a házasságban meg lehet élni az elkötelezettség melletti szabadságot, hogy a hűség mindennapi jelenléte egy kapcsolatban biztosítja a párkapcsolatok stabilitását, biztonságot ad, felvértez.
A szervezők a tematikához kapcsolódva az idei házasság hete könyvének Mihalec Gábor párterapeuta most megjelent, A hűség kódja című kötetét választották.
A házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét az Érdi Református Gyülekezet templomában, ahol igét hirdet Somogyi Péter, a Dunamelléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője.
Hétfőn A hűség kódja - hogyan előzd meg a megcsalást mielőtt még eszedbe jutott volna? címmel Mihalec Gábor párterapeuta tart előadást a Kelenföld Montázs Központban.
Kedden A hűség nem a meg nem csalás! De akkor mi? címmel Tapolyai Emőke klinikai- és pasztorálpszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője online előadására várják az érdeklődőket a házasság hete Facebook-oldalán.
Szerdán a Károlyi-Csekonics-palota dísztermében tartanak beszélgetést. Csütörtökön a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésében Családbarát szemlélet címmel tartanak konferenciát, pénteken pedig A függés szabadsága címmel Mike Sámuel baptista lelkipásztor előadására várják az érdeklődőket a Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet és Közösségi Házban.
Szombaton Weber István és Weberné Zsikai Mária, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai tartanak előadást a Pasaréti református templomban, illetve Bálint-napi koncerttel egybekötött istentisztelet lesz a Józsefvárosi evangélikus templomban.
A hetet ünnepi szentmise zárja a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban, a szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense mutatja be.
A központi rendezvényeken túl számos magyarországi és határon túli településen - többek között Győrben, Szegeden, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben - várják előadásokkal, beszélgetésekkel, zenés estekkel, páros kalandtúrákkal, egyházi alkalmakkal az önkéntes szervezők az érdeklődőket.
A rendezvénysorozat folyamatosan frissülő eseménynaptára a www.hazassaghete.hu oldal programfelületén érhető el.
A házasság hete programsorozat több mint két évtizede indult az Egyesült Királyságból, Magyarország 2008-ban csatlakozott a mozgalomhoz.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Drogdílerekre csaptak le a...
- Vasárnap kezdődik a Házasság hete...
- Orbán Viktor: aki fiatalként a...
- Januárban is olcsóbban tankolhattunk...
- A választók kétharmada egyetért a...
- Mentőautó gázolt el egy gyalogost a...
- Kilenc autót is megrongált egy...
- Mintegy nyolcmillió választási...
- Egy kis segítség a gimnáziumi...
- Hatvanöt éves lenne idén a pécsi...