Nagyon sok helyen kiszolgálják alkohollal a fiatalokat

A vizsgálatok 2026-ban is folyamatosak - tették hozzá.

A tavalyi ellenőrzések kiterjedtek többek között az alkoholtartalmú italok és a vízipipa 18 éven aluliak számára történő tiltott kiszolgálására és értékesítésére is.

A kormányhivatalok összesen 843 ellenőrzést hajtottak végre, melyek közül 232 esetben állapítottak meg jogsértést, így a kifogásolási arány 28 százalékos volt.

Az ellenőrzéseket kereskedelmi egységekben, italboltokban, benzinkutaknál, fesztiválokon és trafikokban végezték a hatóság munkatársai.

Bírságot 362 millió forint összegben szabtak ki, több eljárás azonban még folyamatban van.

