Mohácsról szól jövő szombaton a Kossuth Rádió
2026. február 08. vasárnap 08:40
Mohácsról jelentkezik jövő szombaton a Kossuth Rádió Országjáró című műsora.
A délelőtt tíz órakor kezdődő magazin középpontjában természetesen a busójárás áll.
Helyszíni riportok, kulisszatitkok, élő bejelentkezések hallhatók késő délutánig, felvillantva a télűző népszokás igazi hangulatát.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Mohácsról szól jövő szombaton a...
- Több ezer gyermeket bántalmaztak...
- Elhunyt Franco Zeffirelli, a...
- Szinte megállt a koronavírus...
- Remekül teljesítettek az ANK úszói...
- Szerdán sem kímélte a vihar a megyét,...
- Elhunyt Karel Gott - Álmában érte a...
- Elhunyt George H.W. Bush volt...
- Rangáékkal kampányolnak a baranyai...
- Szerencsétlenül járt gólyát mentettek...