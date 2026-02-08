A NAV baranyai munkatársai február 9. és 15. között kedden Pécsett, Uránvárosban, míg szerdán a Komlón a használtruha-kiskereskedőknél végeznek ellenőrzéseket.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, valamint az alkalmazottak bejelentését.
