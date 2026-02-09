Így vonultak a busók Mohácson 1927-ben, 1949-ben és 1961-ben - Videók!

2026. február 09. hétfő 09:55

A visszaszámlálás már javában tart, csütörtökön kezdődik a 2026-os busójárás. A Magyar Nemzeti Digitális Archívumban olyan régi filmhíradókra leltünk, amelyek visszarepítenek bennünket az időben, s talán kedvcsinálónak is megfelelnek.

 

 

 

Korábbi cikkünkben már szemezgettünk az évtizedekkel ezelőtti busójárásokon készült felvételekből.

 

Az időutazás most folytatódik, újabb híradórészleteket mutatunk be.

 

Ilyen volt a busójárás 1927-ben: 





A következő film 1949-ben készült:


 

 

Az 1961-es híradóban pedig így tudósítottak Mohácsról:





 

 

M. B.