Így vonultak a busók Mohácson 1927-ben, 1949-ben és 1961-ben - Videók!

A visszaszámlálás már javában tart, csütörtökön kezdődik a 2026-os busójárás. A Magyar Nemzeti Digitális Archívumban olyan régi filmhíradókra leltünk, amelyek visszarepítenek bennünket az időben, s talán kedvcsinálónak is megfelelnek.

Korábbi cikkünkben már szemezgettünk az évtizedekkel ezelőtti busójárásokon készült felvételekből.

Az időutazás most folytatódik, újabb híradórészleteket mutatunk be.

Ilyen volt a busójárás 1927-ben:











A következő film 1949-ben készült:







Az 1961-es híradóban pedig így tudósítottak Mohácsról:









