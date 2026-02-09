Így vonultak a busók Mohácson 1927-ben, 1949-ben és 1961-ben - Videók!
2026. február 09. hétfő 09:55
A visszaszámlálás már javában tart, csütörtökön kezdődik a 2026-os busójárás. A Magyar Nemzeti Digitális Archívumban olyan régi filmhíradókra leltünk, amelyek visszarepítenek bennünket az időben, s talán kedvcsinálónak is megfelelnek.
Korábbi cikkünkben már szemezgettünk az évtizedekkel ezelőtti busójárásokon készült felvételekből.
Az időutazás most folytatódik, újabb híradórészleteket mutatunk be.
Ilyen volt a busójárás 1927-ben:
A következő film 1949-ben készült:
Az 1961-es híradóban pedig így tudósítottak Mohácsról:
M. B.
