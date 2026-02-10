Új véradási helyszínt nyitnak meg pénteken Pécsett

Péntektől új helyszínen is adhatunk vért Pécsett.



A Pécsi Regionális Vérellátó Központ 10 éve költözött a Pacsirta utcába. A belvárostól való távolabbi elhelyezkedés sok véradó elvesztésével járt. Egy ideje keresték a

megoldást, mellyel könnyebben elérhetjük korábbi véradóinkat és új véradókat is megnyerhetnek a véradás ügyének.

Ezt a megoldást meg is találták, egy, a város vérkeringésében elhelyezkedő állandó véradási hely nyitásával. A Forrás Üzletház földszintjén, Forrás Véradópont néven február 13-án fogják elindítani az állandó véradási hely működését.

A megnyitó napján a Valentin nap jegyében várjuk a kedves véradókat számos ajándékkal, McDonald’s kuponnal és nyereményjátékkal.

A fődíj sorsoláson Mischler Cukrászda 10 szeletes tortáját, a Littke Palace különleges

pezsgőjét és az Éden Virágbolt cserepes virágait lehet megnyerni.



Állandó véradási lehetőségek:

Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, Pacsirta u. 3.



Telefon: +36 72 215 634 vagy +36 72 211 920

Véradási időpontok a jövő héten:

Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00 - 15:00



Csütörtök 8:00-18:00

Péntek: 8:00-15:00



Megközelíthető a 30, 30Y, 103, 55 járatokkal. Véradóknak ingyenes parkolás az intézmény udvarában.



Forrás Véradópont Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Forrás Üzletközpont földszint

Február 13-tól az állandó nyitvatartási idő: Hétfő: 10:00-14:00

Szerda, Péntek: 12:00-17:00



Mohácsi Kórház Transzfúziós Osztály

Szeppessy tér 7. Főépület földszint

Hétfő, Szerda: 8:00-13:00

Kedd: 10:00-16:00

Csütörtök: 8:00-15:00

Péntek: 8:00-11:00

