Új véradási helyszínt nyitnak meg pénteken Pécsett
2026. február 10. kedd 14:21
Péntektől új helyszínen is adhatunk vért Pécsett.
A Pécsi Regionális Vérellátó Központ 10 éve költözött a Pacsirta utcába. A belvárostól való távolabbi elhelyezkedés sok véradó elvesztésével járt. Egy ideje keresték a
megoldást, mellyel könnyebben elérhetjük korábbi véradóinkat és új véradókat is megnyerhetnek a véradás ügyének.
Ezt a megoldást meg is találták, egy, a város vérkeringésében elhelyezkedő állandó véradási hely nyitásával. A Forrás Üzletház földszintjén, Forrás Véradópont néven február 13-án fogják elindítani az állandó véradási hely működését.
A megnyitó napján a Valentin nap jegyében várjuk a kedves véradókat számos ajándékkal, McDonald’s kuponnal és nyereményjátékkal.
A fődíj sorsoláson Mischler Cukrászda 10 szeletes tortáját, a Littke Palace különleges
pezsgőjét és az Éden Virágbolt cserepes virágait lehet megnyerni.
Állandó véradási lehetőségek:
Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, Pacsirta u. 3.
Telefon: +36 72 215 634 vagy +36 72 211 920
Véradási időpontok a jövő héten:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00 - 15:00
Csütörtök 8:00-18:00
Péntek: 8:00-15:00
Megközelíthető a 30, 30Y, 103, 55 járatokkal. Véradóknak ingyenes parkolás az intézmény udvarában.
Forrás Véradópont Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Forrás Üzletközpont földszint
Február 13-tól az állandó nyitvatartási idő: Hétfő: 10:00-14:00
Szerda, Péntek: 12:00-17:00
Mohácsi Kórház Transzfúziós Osztály
Szeppessy tér 7. Főépület földszint
Hétfő, Szerda: 8:00-13:00
Kedd: 10:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:00
Péntek: 8:00-11:00
Forrás: OVSZ
